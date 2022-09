Musetti facile su Gojo: Italia avanti 1-0 in Coppa Davis

Italia in vantaggio 1-0 sulla Croazia nel primo singolare della sfida inaugurale del girone A di Coppa Davis. Alla Unipol Arena di Bologna, Lorenzo Musetti ha sconfitto in due set, con il punteggio di 6-4 6-2, in un’ora e 24 minuti di gioco, Borna Gojo, che lo scorso anno in Davis battè ai quarti a Torino Lorenzo Sonego. Nel secondo singolare si sfideranno i due numeri uno, Matteo Berrettini e Borna Coric, promosso dopo il forfait annunciato di Marin Cilic, assente a Bologna.