Parma Challenger, svelata la entry list: quattro top 100. E c'è anche Paire

Quattro top 100, tanti azzurri e Benoit Paire ai nastri di partenza del Parma Challenger presented by Iren. Dal 2 al 9 ottobre il Tennis Club Parma sarà il palcoscenico dell’ATP Challenger 125 co-organizzato dal Tennis Club Parma e da MEF Tennis Events, con il contributo del Comune di Parma. Sulla scia del torneo WTA 250, che si disputerà la settimana prima nello stesso impianto, il torneo maschile regalerà spettacolo alla città emiliana, che per due settimane sarà il cuore pulsante del tennis in Italia. Guiderà il seeding il numero 58 del mondo Pedro Cachin, quest’anno già campione del Challenger di Todi. L’argentino è seguito da Roberto Carballes Baena, Tomas Martin Etcheverry e Dusan Lajovic. Il primo degli italiani è l’umbro Francesco Passaro, atteso ai nastri di partenza come settima testa di serie.

Giocherà a Parma anche Benoit Paire, ex numero 18 del mondo, ben noto come uno dei giocatori più talentuosi e divertenti dell’intero tour. "Ci aspettavamo un’ottima entry list e siamo contenti di non essere stati smentiti - le parole di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events e direttore del Parma Challenger presented by Iren -. Conosciamo bene tanti partecipanti e sono sicuro che ci divertiremo. L’accordo con l’amministrazione comunale di Parma ci regalerà due grandi settimane di tennis e ci tengo a ringraziare tutte le istituzioni, gli sponsor ed il Tennis Club Parma che sarà il teatro di questo spettacolo", conclude Marchesini.