Coppa Davis, l'Italia batte l'Argentina 2-0 e vola alle finali di Malaga

L’Italia batte 2-0 l’Argentina nella sfida della seconda giornata del girone A di Coppa Davis, qualificandosi per le finali, in programma dal 22 al 27 novembre a Malaga (Spagna). Dopo la vittoria di Matteo Berrettini su Baez, all’Unipol Arena di Bologna è stata la volta di Jannik Sinner che ha portato il punto decisivo imponendosi 2-1 su Francisco Cerundolo. Vinto il primo set 7-5, l’azzurro ha avuto un colpo a vuoto cedendo 6-1 la seconda partita per poi chiudere il match a suo favore con un 6-3 nella terza.