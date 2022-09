Serie B: il Brescia batte il Benevento nell'anticipo

Nell’anticipo della sesta giornata di andata di Serie B, il Brescia ha superato il Benevento al 'Rigamontì per 1-0. Decisiva la rete di Bianchi nell’ultimo recupero. Con questo successo le "rondinelle" restano solitarie in testa alla classifica in attesa di Reggina-Cittadella.

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Brescia 15 6 5 0 1 9 5

Reggina 12 5 4 0 1 11 2

Cagliari 10 5 3 1 1 6 3

Frosinone 9 5 3 0 2 7 3

Bari 9 5 2 3 0 9 6

Cittadella 8 5 2 2 1 7 6

Spal 8 5 2 2 1 7 6

Ascoli 8 5 2 2 1 6 5

Genoa 8 5 2 2 1 6 5

Benevento 7 6 2 1 3 4 5

Cosenza 7 5 2 1 2 4 4

Palermo 7 5 2 1 2 6 7

Ternana 7 5 2 1 2 7 9

Parma 6 5 1 3 1 8 8

Sudtirol 6 5 2 0 3 5 9

Venezia 4 5 1 1 3 4 8

Perugia 4 5 1 1 3 3 7

Modena 3 5 1 0 4 6 8

Como 2 5 0 2 3 3 8

Pisa 1 5 0 1 5 6 10