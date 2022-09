Coppa Davis, il doppio Fognini-Bolelli vince: 2-1 alla Svezia. Siamo alle Final Eight contro gli Usa

En-plein Italia nel girone A di Coppa Davis. Sul veloce indoor della Unipol Arena di Bologna, il doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini supera 7-6 6-2 Andre Goransson e Dragos Nicolae Madaras per il 2-1 finale sulla Svezia: tre vittorie su tre per gli azzurri che volano alle Final Eight di Malaga da primi nel gruppo e sfideranno ai quarti gli Usa.