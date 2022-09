Italia-Svezia 1-1, decide il doppio. Sinner battuto

Nel secondo singolare della sfida di Coppa Davis fra Italia e Svezia, Jannik Sinner deve cedere per 6-4 3-6 6-3 a Mikael Ymer. Le due squadre sono ora sull'1-1 ma per gli azzurri cambia poco: il successo in precedenza di Berrettini aveva già garantito la qualificazione alle Final Eight di Malaga col primo posto nel girone A.Decisivo ora il doppio.

In precedenza Matteo Berrettini aveva battuto Elias Ymer. L’azzurro si è imposto col punteggio di 6-4, 6-4.