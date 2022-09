Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A: domenica il debutto

Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna arbitra a far parte della Can di A, farà il suo esordio nel massimo campionato domenica, alla ottava giornata. Lo ha annunciato l’AIA: sarà designata per Sassuolo-Salernitana. Ferrieri Caputi completa così il suo percorso: aveva infatti già arbitrato squadre di A, in Coppa Italia, e quella di domenica sarà una storica prima volta per la serie A.