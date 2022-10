Zebre, l'argentino Prisciantelli firma per due stagioni

Estro e velocità non mancheranno nella linea dei trequarti delle Zebre allenata dallo specialista dell’attacco David Williams. Per le prossime due stagioni, il XV del Nord Ovest si assicura il talento emergente del 23enne argentino Geronimo Prisciantelli, utility back che negli ultimi due anni ha saputo mettersi in mostra con la franchigia dei Jaguares XV e con l'Argentina XV.

Oltre ad aggiungere qualità e profondità nella rosa gialloblù, Geronimo avrà la chance di crescere nei due tornei internazionali BKT United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup e di guadagnarsi nei prossimi tre anni un’eventuale chiamata con la Nazionale Azzurra, in virtù delle sue chiare origini italiane che risalgono ad entrambi i nonni paterni.