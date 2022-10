Fiorenzuola, trauma cranico, sospesa partita di Coppa Italia di C: il giocatore ferito portato al Maggiore

Elicottero di soccorso in mezzo al campo allo Stadio Pavesi di Fiorenzuola durante la partita di Coppa Italia di serie C tra gli emiliani e la Lucchese.

L'attaccante piacentino Nicola Anelli, classe 2004, è rimasto a terra dopo un contrasto aereo, i giocatori in campo si sono subito resi conto della serietà della situazione e sono intervenuti i medici delle due squadre insieme ai sanitari dell’ambulanza che era di servizio a bordo campo.

E’ atterrato in mezzo al campo anche l’elisoccorso di Parma, qualche minuto dopo, è ripartito con a bordo Anelli, destinazione ospedale Maggiore. La gara è stata sospesa. Secondo le prime notizie il giovane calciatore, che si è poi ripreso, ha riportato un trauma cranico e la frattura del setto nasale e non è in pericolo di vita.