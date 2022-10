Il cammino delle Zebre in coppa comincia il 10 dicembre a Parma contro Tolone

Il comitato organizzatore dell’EPCR Challenge Cup ha comunicato date e orari dei primi quattro turni di coppa, valevoli per la fase a gironi del torneo. Quest’anno le Zebre, inserite nella “Pool A” insieme ad altre 9 squadre, affronteranno i francesi del Tolone e gli Inglesi Bristol Bears in due sfide di andata e ritorno. Il primo incontro è in programma sabato 10 dicembre alle ore 21:00 allo Stadio Lanfranchi di Parma contro il Tolone, club dove milita la leggenda Azzurra Sergio Parisse. Domenica 18 dicembre Sisi e compagni saranno attesi in casa dei Bristol Bears alle ore 14:00 italiane; la gara di ritorno con i Britannici si svolgerà sabato 14 gennaio a Parma, alle ore 21:00. ’ultima partita della fase preliminare avrà luogo venerdì 20 gennaio alle ore 21:00 allo Stade Mayol, sempre contro i Transalpini.

Di seguito i quattro turni della fase a gironi delle Zebre nell’EPCR Challenge Cup 2022/23:

sabato 10 dicembre – Zebre Parma v RC Toulon, ore 21:00*

domenica 18 dicembre – Bristol Bears v Zebre Parma, ore 14:00 italiane*

sabato 14 gennaio – Zebre Parma v Bristol Bears, ore 21:00*

venerdì 20 gennaio – RC Toulon v Zebre Parma, ore 21:00*

*Come l’anno scorso, tutte le partite delle Zebre nell’EPCR Challenge Cup saranno trasmesse in diretta streaming a pagamento sul sito dell’EPCR TV

LE SQUADRE PARTECIPANTI ALLA CHALLENGE CUP 2022/23

United Rugby Championship: 1 Glasgow Warriors, 2 Scarlets, 3 Connacht Rugby, 4 Lions, 5 Benetton Rugby, 6 Cardiff Rugby, 7 Dragons, 8 Zebre Parma - TOP 14: 1 RC Toulon, 2 Section Paloise, 3 Stade Français Paris, 4 CA Brive, 5 Aviron Bayonnais, 6 USAP - Gallagher Premiership: 1 Wasps, 2 Bristol Bears, 3 Worcester Warriors, 4 Newcastle Falcons, 5 Bath Rugby - Invitati: Cheetahs

IL CALENDARIO DELLA CHALLENGE CUP 2022/23

1° turno – 9/10/11 dicembre 2022

2° turno – 16/17/18 dicembre 2022

3° turno – 13/14/15 gennaio 2023

4° turno – 20/21/22 gennaio 2023

Ottavi di finale – 31 marzo/2 aprile 2023

Quarti di finale – 7/8/9 aprile 2023

Semifinali – 28/29/30 aprile 2023

Finale della EPCR Challenge Cup – venerdì 19 maggio 2023, Aviva Stadium, Dublino

Finale della Heineken Champions Cup – sabato 20 maggio 2023, Aviva Stadium, Dublino