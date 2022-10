Atp 125 a Mariano, Mager si ferma in semifinale

Gianluca Mager si ferma in semifinale nel "Parma Challenger presented by Iren", torneo dotato di un montepremi di 134.920 euro, organizzato da MEF tennis Events, giunto alle battute conclusive sui campi in terra battuta del Tc Parma a Mariano.

Il 27enne tennista sanremese, n. 184 ATP, ha ceduto nel penultimo atto del Challenger al kazako Timofey Skatov (n.209 del ranking, in tabellone come "alternate"), con il punteggio di 7-6 (5) 6-2, in un’ora e 38 minuti di gioco.

Fra Skatov, giunto alla seconda finale in carriera nel circuito, e il titolo ci sarà adesso lo slovacco Josef Kovalik (n.156 ATP), che in semifinale ha battuto per 6-3 7-5 il ceco Vit Kopriva (n.154 ATP).