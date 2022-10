Serie A: finisce pari tra Bologna e Sampdoria (1-1)

La tradizione positiva continua: tredicesimo risultato utile consecutivo per il Bologna con la Sampdoria, ma è un pareggio (1-1) che non scaccia l’aria di crisi. Né per i rossoblù, fischiati e contestati, né per la Samp, che sfiora la vittoria in rimonta nel finale, uscendo alla distanza: finisce con le reti di Dominguez e Djuricic.

Prima in panchina in serie A per Dejan Stankovic, terza in rossoblù per Thiago Motta, due eroi del "triplete" interista. Samp a caccia della prima vittoria in campionato, Stankovic di una scossa immediata per rimettere in carreggiata i blucerchiati: la stessa che non è riuscito a dare Thiago Motta ai rossoblù dal suo arrivo (due partite e due sconfitte con Empoli e Juventus).