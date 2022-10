﻿Atp Challenger 125, a Mariano il titolo va al kazako Timofey Skatov - Video

Al Tc Parma di Mariano è Timofey Skatov ad aggiudicarsi l’Atp Challenger 125 organizzato da Mef Tennis Events.

Il 21enne kazako, con un passato da numero 1 al mondo Junior e che attualmente occupa la posizione 209 del ranking mondiale, ha superato in finale lo slovacco Jozef Kovalic con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-4 maturato in 3 ore e 8 minuti di gioco. Una partita incredibile: Skatov, che in semifinale aveva eliminato l’azzurro Gianluca Mager, nel terzo set sembrava padrone assoluto del match. Ma sul 5-0 a proprio favore ha accusato una inaspettata flessione che ha permesso a Kovalic di rifarsi sotto, fino al 5-4 e 30-0 sul proprio servizio. Ma a quel punto è uscito fuori nuovamente Skatov che ha chiuso i conti.

Vittorio Rotolo