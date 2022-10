Tennis club, tutti i protagonisti dei vari match: quanti atleti riconoscete? - Foto

di Pietro Razzini

Timofey Skatov ha vinto il “Parma Challenger presented by Iren”. Il tennista kazako ha concluso la settimana al Tennis Club Parma aggiudicandosi il primo titolo Challenger della carriera. La finale contro Jozef Kovalik è terminata con il punteggio di 7-5; 6-7; 6-4. Numeroso il pubblico giunto sugli spalti del TC Parma, co-organizzatore dell’evento insieme a MEF Tennis Events (con il contributo del Comune di Parma).

Servono 3 ore e 8 minuti a Timofey Skatov per vincere il match. Il classe 2001 ha dovuto faticare non poco nonostante, nel terzo e decisivo set, fosse avanti 5 giochi a 0. Il nuovo campione del torneo parmigiano ha visto il suo vantaggio ridursi fino al 5-4. Ma a quel punto ha conquistato il game decisivo: “Si chiude una settimana durissima, diventata poi la più bella della mia carriera. Il primo titolo Challenger mi fa sentire felice. Spero sia solo l’inizio. Già da domani penserò ai prossimi appuntamenti e continuerò ad allenarmi per fare ancora meglio. Obiettivo per i prossimi due anni? Penso che puntare alla top 50 sia realistico”, ha concluso l’ex numero uno del mondo junior che a Parma ha trovato l’affetto del pubblico per tutta la sua cavalcata.

La Gazzetta di Parma ha seguito il torneo lungo tutto il suo sviluppo, dalle qualificazioni alla finale, collezionando una serie di scatti con i protagonisti dei vari match. E voi, quanti tennisti riconoscete? (Crediti per la foto della premiazione: Daniele Combi)