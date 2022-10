Chiambretti, l’assegno alla ex compagna (parmigiana) per il mantenimento della figlia non verrà ridotto

Il tribunale civile di Torino ha respinto la richiesta di Piero Chiambretti di ridurre da 3.000 a 800 euro al mese la somma da versare alla figlia a titolo di mantenimento dopo la separazione dalla compagna, parmigiana, Federica Laviosa. Per un periodo i due vissero nella nostra città. L’autore e conduttore televisivo si era rivolto ai giudici affermando che rispetto al 2016, quando gli importi erano stati fissati in seguito a un accordo avallato da un tribunale a La Spezia, i suoi introiti erano calati: da oltre 50mila euro al mese sei anni fa, quando il tribunale stabilì le condizioni dell’assegno di mantenimento della figlia avuta con Federica Laviosa, ora il presentatore di «Tiki Taka» guadagnerebbe 26mila euro al mese. Per questo aveva chiesto al tribunale di Torino una riduzione dell’assegno. Secondo gli accertamenti svolti non vi sono stati peggioramenti tali da giustificare la riduzione.