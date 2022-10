Gesto storico della scalatrice iraniana Rekabi: gareggia senza velo in una competizione internazionale

Un’atleta iraniana non ha indossato l'hijab in una competizione internazionale durante lo scorso fine settimana: si tratta della scalatrice 33enne Elnaz Rekabi, che ha gareggiato senza il velo islamico ai Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva a Seul, domenica. Lo riferisce l’Abc, mentre anche altre emittenti, come El Pais, pubblicano il video della scalata senza velo. Un gesto che arriva nel pieno delle proteste che da settimane colpiscono l'Iran contro le restrizioni imposte all’abbigliamento femminile.

La scalatrice Rekabi è arrivata all’ultimo round dei Campionati asiatici annuali e domenica ha concluso al quarto posto. La Iran Mountaineering and Sport Climbing Federation ha annunciato il risultato sul suo sito web insieme a un’immagine non datata di Rekabi che indossa l’hijab. L’atleta non ha risposto alla richiesta di commento da parte di Abc News, ed anche le telefonate alla Iran Mountaineering and Sport Climbing Federation sono rimaste senza risposta.

Rekabi sarebbe una delle prime atlete ad aver disubbidito alla regola di indossare l’hijab anche fuori dal Paese, quando lo si rappresenta ufficialmente all’estero. L’Abc ricorda che nel 2019 la 27enne Sadaf Khadem era diventata la prima pugile iraniana donna a vincere un incontro all’estero, affrontando il match a capo scoperto e indossando pantaloncini. E a seguito del mandato d’arresto emesso da Teheran, era stata costretta a restare in Francia.