Serie A: la Juve batte l'Empoli (4-0)

La Juventus si è imposta per 4-0 nella gara dell’11esima giornata di Serie A giocata stasera all’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri si è trattato della seconda vittoria consecutiva e senza prendere gol dopo il successo di sabato scorso nel derby, mentre la serie positiva della squadra di Paolo Zanetti si è arrestata dopo il pari in casa del Torino e la vittoria al Castellani contro il Monza.