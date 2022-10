Albert Batista, nazionale sevens e ala del Colorno: "Sgomenti per la sconfitta: pessima prestazione" - Video

Prima sconfitta casalinga per l’HBS Colorno, battuta dai “Divaoli” de Valorugby Emilia, tra le mura amiche dell’HBS Stadium per 13-42 sabato 22 ottobre.

Parla della partita l’ala biancorossa Albert Batista che sabato era tra i titolari scesi in campo: “Valorugby è stato dominante in tutte le fasi del gioco, dalla mischia alla touche, passando per le palle alte e il gioco al piede. Noi giocatori e tutta la società siamo sgomenti se pensiamo alla impresa di una settimana prima a Padova. Grande prestazione dei nostri avversari e pessima la nostra. Siamo scesi in campo senza concentrazione.

Grande merito anche al piazzatore reggiano Dan Newton, autore di un 7 su 7 che ha portato ai suoi 17 punti in totale”.

Batista, cresciuto nelle giovanili del Livorno e oggi ala della nazionale di rugby a sette prosegue così: “La reazione della squadra tarda ad arrivare ma al 68’ segna da maul Francesco Ferrara. Tuttavia i troppi errori ci rinchiudono nella nostra metà campo, permettendo all’ex di turno Marco Silva di andare in meta due volte”. Valorugby resta la sola squadra imbattuta in questo avvio di stagione.

Prossimo impegno per la HBS Colorno il 13 novembre quando ospiterà il Cus Torino nella 5° giornata di Peroni Top10.

IL TABELLINO

Marcatori: p.t. 3’ cp. Newton (0-3); 12’ m. Dell’Acqua tr. Newton (0-10); 22’ cp. Ceballos (3-10); 25’ cp. Ceballos (6-10); 37’ m. Bertaccini tr. Newton (6-17); 40’ cp. Newton (6-20) s.t.: 41’ m. Schiabel tr. Newton (6-27); 65’ cp. Newton (6-30); 68’ m. Ferrara tr. Ceballos (13-30); 73’ m. Silva tr. Newton (13-37); 78’ m. Silva (13-42)

HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe (73’ Cozzi); Ceballos, Antl; Batista, Pescetto, Augello (55’ Boscolo); Mbanda (54’ Popescu), Koffi, Mordacci (54’ Adorni); Broglia (62’ Ciotoli), Butturini; Tangredi (42’ Galliano), Fabiani (Cap) (60’ Ferrara), Singh (42’ Lovotti)

All. Casellato

Valorugby Emilia: Farolini (35’ Dominguez T.); Colombo (73’ Costella); Majstrovic, Schiabel; Bertaccini, Newton, Dominguez T.; Amenta (Cap) (66’ Cenedese); Sbrocco, Tuivaiti (72’ Rimpelli); Dell’Acqua (50’ Ortombina), Gerosa; Favre (58’ Mattioli), Luus (58’ Silva), Diaz (58’ Randisi)

All. Properzi

Arb. Gnecchi (Brescia)

AA1 Frasson (Treviso), AA2 Vinci (Mantova)

Quarto Uomo: Sgura (Brescia)

TMO: Liperini (Livorno)

Cartellini: Nessuno

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 3/4; Newton (Valorugby Emilia) 7/7; Dominguez T. (Valorugby Emilia) 0/1

Note: Giornata nuvolosa, 20°. Campo in perfette condizioni. 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0, Valorugby Emilia 5

Player of the Match: Fabio Schiabel (Valorugby Emilia)