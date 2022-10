Presentata la Supercoppa femminile italiana Juventus-Roma che si giocherà al Tardini- Foto e Video

Questa finale della Supercoppa italiana metterà di fronte due squadre che sono tra le Top 16 in Europa: un bellissimo spot per il movimento”. Così Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile Figc, durante la presentazione della sfida tra Juventus e Roma, che assegnerà il primo trofeo stagionale e in programma allo stadio Tardini sabato 5 novembre alle 14,30.

“La scelta di Parma quale sede per ospitare la Supercoppa - ha aggiunto - vuol essere anche un premio alla progettualità del club crociato, che ha deciso di investire su questo settore ai massimi livelli".