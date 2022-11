Ginnastica, dopo le accuse commissariata dalla Federazione l'accademia di Desio

Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra parte del mondo. E’ esattamente quello che è successo nella ginnastica tricolore dopo le denunce delle ex atlete su abusi psicologici subiti: sotto accusa lo staff della nazionale durante la loro attività. E proprio mentre terminavano i primi colloqui del Safeguarding Officer con Nina Corradini e Anna Basta - le due ex della ritmica che hanno dato il via alle denunce -, ecco che la federazione fa la sua mossa: commissariata l’accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio, il cuore pulsante di questa disciplina in cui l'Italia eccelle.