Al Tardini, 5-4 alla Juve dopo i rigori, la Roma vince Supercoppa

La Roma Femminile batte la Juventus ai calci di rigore 5-4 e conquista la Supercoppa Italiana. Partita combattutissima a Parma, con le giallorosse che vanno in vantaggio nel primo tempo grazie ad una rete della Giacinti. Al 15' della ripresa la Juventus trova il pari con Boattin. Decisive le parate del portiere della Roma, Ceasar, che ha neutralizzato le conclusioni delle bianconere e portato così il match ai supplementari e quindi ai rigori.

Dal dischetto sbagliano per la Roma Glionna e per la Juventus Girelli e Cantore, entrambe ipnotizzate da Ceasar, sicuramente la migliore in campo. Per la Roma è il suo secondo trofeo, dopo la vittoria della Coppa Italia nel 2021.