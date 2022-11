Harlem Globetrotters, scatti dalla tappa di Treviglio - Gallery

Sono tornati in Italia gli Harlem Globetrotters. Ci sono ancora 4 opportunità per assistere alle loro partite-spettacolo: a Varese questa sera (Enerxenia Arena), a Milano il 7 novembre (Mediolanum Forum), a Verona l’8 novembre (AGSM Forum) e a Trento il 9 novembre (BLM Group Arena). Oltre 25.000 italiani avevano ammirato il loro show in occasione dell’ultima apparizione nel nostro Paese: era il 2019 e da allora i “Globes” hanno iniziato a preparare un nuovo spettacolo, ancora più coinvolgente e spettacolare, ricco di novità dedicate a tutti gli appassionati del genere e alle famiglie.

Le fotografie che vi propone la Gazzetta di Parma sono tratte dalla tappa di Treviglio, in provincia di Bergamo e sono state scattate venerdì 3 novembre.