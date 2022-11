Serie A: la Cremonese inchioda il Milan sullo 0-0

Ciao ciao, Milan. Il Napoli se n'è andato. La "piccola Cremonese" ha bloccato il "grande" Milan, ora a -8 dalla capolista. Non una gran serata per i rossoneri che hanno inutilmente dominato. Ma non hanno fatto gol... Non sappiamo quanto la maggiore qualità milanista sia emersa davanti a una Cremonese abbastanza abbottonata e che ha lasciato pochi spazi di manovra alla squadra di Pioli.

I contorni della partita erano prevedibili: Milan in attacco, Cremonese in posizione d’attesa e ricerca (vana) del contropiede. La squadra di Pioli ha creato tre, quattro situazioni pericolose nel primo tempo, qualche altra nella ripresa, trovando sulla propria strada un bravissimo Carnesecchi paratutto.

Conclusioni: il Milan ha creato tre occasioni da gol, i grigiorossi nessuna. Nella ripresa dopo un gol annullato a Origi, Pioli si è rivolto a Leao. Con i cambi, una partita più emozionante., ma niente gol e mischia finale, con qualche colpo proibito. Con questo pareggio allo Zini, il Milan ha ceduto il passo al Napoli che ormai vola solitario verso lo scudetto (+8).