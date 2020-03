Rinviata anche la Milano-Busseto

-Rinviata a data da destinarsi la 71^ Milano – Busseto, gara ciclistica Nazionale per Under 23 originariamente il calendario sabato 4 aprile con partenza e arrivo a Busseto, in provincia di Parma. Il Pedale Bussetano, società organizzatrice della manifestazione, ha preso la decisione che il presidente Paolo Bossoni definisce “inevitabile, perché il decreto al momento stabilisce tutte le limitazioni che conosciamo fino al 3 aprile, ma non ci sarebbero in ogni caso, nemmeno nella migliore delle ipotesi, le condizioni per preparare la gara e disputarla sabato 4. Per il mo-mento ci riserviamo la possibilità di rimetterla in calendario più avanti, poi vedremo se sarà davvero possibile. Al momento lo sport non è una priorità”.

“Ne prendiamo nota con dispiacere - afferma il vicesindaco Gianarturo Leoni - ma sottolineo che é una scelta di grande responsabilità che andava presa e che condividiamo completamente. Speriamo di poterla recuperare. Agli organizzatori va comunque il ringraziamento dell’Amministrazione per l'impegno che hanno profuso in questi mesi e garantisco il sostegno convinto della amministrazione”.