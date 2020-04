Parma Esports nel torneo pasquale con Brondby, Galatasaray e Sparta Praga

Dopo il successo ottenuto dal player crociato Alessandro "Gintera" Ansaldi nel quadrangolare "Everybody Plays Home" contro Atalanta, Bologna e Sassuolo, un nuovo appuntamento attende Parma Esports. Il team crociato parteciperà lunedì 13 e martedì 14 aprile 2020 alla "Easter Friendly Cup", un torneo internazionale di Fifa 20 per Ps4 al quale saranno presenti il Brondby, il Galatasaray e lo Sparta Praga. Lunedì 13 aprile si giocherà il group stage, mentre la fase di knock-out si svolgerà il giorno successivo. Entrambi i giorni di gara si terranno dalle 19 alle 22 ora italiana. La prima fase, nella quale ogni squadra incontrerà tutte le altre, servirà a determinare il seeding delle semifinali. Il torneo segnerà il debutto per Parma Esports di Lucio "Hezers" Vecchione, nuovo player crociato ingaggiato per i tornei di Ps4 e che farà parte del team per la prossima eSerie A Tim. Il torneo sarà visibile live sul canale Twitch di Parma Esports.

