Il campione italiano del Cus allena giovani marciatori in Cittadella

Questo pomeriggio in Cittadella il campione italiano di marcia del Cus Parma, Riccardo Orsoni, ha condiviso una due ore di allenamento con due atleti della società ParmaSprint. <Credo sia sempre fondamentale il rapporto coi giovani che si approcciano alla disciplina della marcia. Una specialità appassionante, prestigiosa ma non valorizzata come meriterebbe> commenta il campione rossonero. I suoi allievi per un giorno sono stati Giada Schiaretti e Matteo Arisi, due cadetti guidati dall’istruttrice di Cus Parma e ParmaSprint Ilaria Pasqualis.

