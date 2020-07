Parma Mezza Maratona: arrivederci al 12 settembre 2021

La Reale Mutua Parma Mezza Maratona, quest’anno alla 23° edizione e apprezzatissima dai runner cittadini e non, è stata posticipata al prossimo anno. La data già c’è e l’entusiasmo anche: lo staff organizzativo dà appuntamento al 12 settembre 2021. Inserita nel palinsesto di Parma Capitale Italiana della Cultura 2021, la manifestazione simbolo dello sport made in Parma <farà un passo indietro per responsabilità, ma certo non si ferma. Anzi, anche a causa del momento vissuto, vogliamo offrire agli sportivi di tutta Italia l’edizione migliore di sempre>. A parlare è il presidente del Cus Parma, Michele Ventura, che riavvolge il nastro: <Per via dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus tutti i grandi eventi dedicati al mondo dello sport hanno annunciato forfait, uno dopo l’altro. Noi abbiamo lavorato senza sosta sperando fino all’ultimo di poter garantire la nostra presenza in Piazza Garibaldi, ma per senso di responsabilità abbiamo deciso di posticiparla all’anno prossimo. E vogliamo ringraziare il main sponsor che, anche in questo momento di difficoltà, non ci ha negato il sostegno>.

<Il rapporto fra la nostra Agenzia e il Cus Parma si fonda su una collaborazione di valore che noi riteniamo strategica – aggiunge Carlo Coscelli dell’Agenzia Coscelli e Fornaciari di Reale Mutua -. Confermiamo la nostra vicinanza alla Società e ai suoi rappresentanti in questo momento di grande difficoltà dovuto all’emergenza Covid-19 e avvaloriamo la nostra presenza in tutti i progetti che il Cus metterà in campo per l’anno 2021>

Con un entusiasmo rinnovato, il comitato organizzativo punta tantissimo sull’edizione 2021, forte di raddoppiare sforzi, impegno e passione. La quota di iscrizione verrà spostata e garantita per tutti quegli atleti che l’avevano già saldata per l’edizione 2020 oppure interamente restituita. Il Comitato organizzatore ha previsto alcune opzioni per chi già aveva rinnovato al propria fiducia iscrivendosi alla Reale Mutua Parma Mezza Maratona: nei prossimi giorni riceveranno informazioni via mail.