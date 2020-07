Il Parma Clima sfida l'imbattuto Bologna

Il Parma Clima ospiterà stasera l'imbattuto Bologna alla ricerca di una rivincita dopo la sconfitta nel match inaugurale della terza giornata di campionato. La gara si giocherà alle 21 allo stadio Cavalli di Parma sotto la direzione degli arbitri Falcone, Iacono e Costa.

La partita sarà preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria di Butch Hughes e di Mauro Rizzi, apprezzato collaboratore della nostra società nella seconda parte degli anni '90. Le sue eccezionali capacità di relazione gli permisero di ricoprire con successo il ruolo di Dirigente Accompagnatore della squadra che nel 1999 conquistò la tredicesima Coppa dei Campioni sul campo di Nettuno. Al fratello Sandro, al figlio Andrea e a tutti i familiari vanno le più sentite condoglianze della famiglia del Parma baseball.

La gara sarà riservata ai lanciatori di scuola italiana. Il Parma Clima affiderà la prima palla dell'incontro a Mattia Aldegheri, protagonista di un'eccellente prestazione la scorsa settimana contro il San Marino. In quell'occasione Aldegheri ha lanciato per sei riprese concedendo agli avversari soltanto due battute valide e mettendo a segno tre eliminazioni al piatto. Nel bullpen ducale saranno pronti per qualsiasi evenienza Yomel Rivera ed Anthony Gonzalez con Nardi e Michele Pomponi destinati al ruolo di eventuali rilievi nella terza partita dopo le fatiche di mercoledì sera.

Dall'altra parte Frignani ha riservato nelle due occasioni precedenti il ruolo di starting pitcher a Mattias Zotti (due vittorie, nessuna sconfitta, 2.10 di media pgl). Possibile alternativa potrebbe essere Alex Bassani (due vittorie, nessuna sconfitta, 1.91 di pgl) che sembra però destinato ad esibirsi nella terza gara, prevista a Bologna per le 20 di sabato sera. Claudio Scotti e Filippo Crepaldi saranno i possibili lanciatori di rilievo per il match di oggi.

Il Parma Clima dovrà rinunciare alla conduzione tecnica di Guido Poma, squalificato per un turno dopo essere stato allontanato dal campo mercoledì a causa della mancanza della mascherina protettiva. Un provvedimento tecnicamente corretto che però lascia perplessi dopo aver visto calpestate nelle gare precedenti tutte le normative sull'utilizzo degli spogliatoi e sul distanziamento sociale.

Il possibile recupero di Sebastiano Poma dal problema muscolare alla coscia potrebbe offrire allo staff tecnico ducale interessanti alternative nella costruzione dell'ordine di battuta e della linea difensiva. Capitan Zileri e Lorenzo Gradali hanno superato l'esame del ritorno in campo e si candidano nuovamente per uno spot nella formazione iniziale.