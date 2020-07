Il Cus Parma Amoretti approda in serie D

Grandi progetti in casa Cus Parma Volley. Nella stagione 2020/2021 la sezione, guidata dal consigliere responsabile Francesco Rusca, parteciperà con la prima squadra al Campionato Regionale di Serie D femminile. Il traguardo è importante e riaccenderà i riflettori sul panorama parmense, proprio perché si punta sul vivaio delle giovani promesse nostrane. La sezione rossonera non è nuova a questa categoria, infatti già una decina di anni fa conquistò la Serie D sostenuta dall’affetto della città. Al timone della Cus Parma Amoretti – questo il nome del team che proprio in questi giorni sta selezionando le candidate - ci sarà Coach Marco Marci, cresciuto nei settori giovanili delle società reggiane, ha esordito in categorie regionali come secondo allenatore di Lorenzo Marsigli a Montecchio Emilia, vincendo il campionato di serie C femminile. Successivamente ha potuto affinare le sue abilità in B2 Femminile per due stagioni, prima ad Alseno poi a Reggio Emilia. Durante l’ultima stagione è stato primo allenatore della Serie C Femminile dell’Inzani Volley, società con cui il Cus Parma Volley collabora già da diversi anni. Marco Marci quindi entrerà a far parte della famiglia Cus con tanto entusiasmo e voglia di fare. La squadra avrà confermate alcune giocatrici e sta lavorando per l'inserimento di nuovi innesti, l’obiettivo va ben oltre al di là dei risultati:

<Fondamentale per noi è crescere sotto il profilo tecnico e confrontarci con una realtà di livello, dando il meglio di noi> spiega il consigliere Rusca. Direttore Tecnico della sezione rimane confermata Ilaria Pizzarotti e come Responsabile di Sezione Liliana Paladini, entrambe ex cussine anche come giocatrici ed allenatrici. <La pallavolo è uno sport caro al Cus Parma, che vanta un passato glorioso in questa disciplina ed è pronto a tornare in campo per affrontare nuove sfide – commenta Michele Ventura, al timone del Centro Universitario Sportivo - Siamo fieri di questo traguardo raggiunto con dedizione e impegno dalle nostre ragazze. Essenziale è inoltre ricordare il sostegno del partner Amoretti, che da diverso tempo ha iniziato un percorso di collaborazione col Cus Parma>. <Condividiamo da sempre gli stessi principi e valori che animano un’attività sportiva e Cus Parma – conclude Egidio Amoretti, amministratore delegato di Corte Parma srl e del brand Amoretti -. Per questo abbiamo deciso di dedicare un impegno concreto in questo settore, che si traduce anche in sponsorizzazioni di squadre giovanili e giovani atleti. Perché se lo sport è importante per tutti, lo è soprattutto in giovane età: non solo per la forma fisica, quanto per la forma mentis. Siamo entusiasti che il cuore di Amoretti sia su diverse divise sportive e poter contribuire a diffondere i valori di autenticità, impegno, fare squadra>.