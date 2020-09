Cus Parma golf: domenica l'open day per i piccoli e grandi appassionati

Il Club dei Giovani del Cus Parma torna in campo e si apre alla città. L’appuntamento è per domenica 6 settembre: quando i maestri federali cussini saranno a disposizione di bimbi e ragazzi per un assaggio di golf. Al fianco dei “veterani” rossoneri che frequentano il green, i partecipanti potranno scoprire tutte le sfaccettature di questo sport. L’iniziativa è dedicata a bambini e ragazzi dai 5 agli 18 anni non golfisti Il ritrovo è al Cus Parma dalla segreteria del Golf per provare una nuova esperienza sportiva. A disposizione 2 maestri federali presenti per tutta la mattina dalle 9.00 alle 12.00. L'iscrizione è tassativa per info e prenotazioni scrivi a golf@cusparma.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA golf