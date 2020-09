Kiara Fontanesi torna ed è subito podio

Kiara Fontanesi festeggia con un terzo posto assoluto il ritorno del Mondiale Femminile in pista, dopo sei mesi di stop. Due manche corse con un buon ritmo, che diventano fondamentali ai fini del mondiale, sul tracciato di Mantova nel Gp Lombardia. Kiara ha concluso al 3° e al 5° posto. Piazzamenti che le hanno permesso di finire sul podio, alle spalle di Larissa Papenmeier e Nancy Van de Ven. In ottica mondiale, i 36 punti conquistati dalla portacolori del MX Fonta Racing, le permettono di mantenere il terzo posto nel mondiale, staccata di 13 punti dalla vetta, occupata dalla Papenmeier e a tre lunghezze da Van De Ven. Nella prima manche, la Fontanesi è stata brava a recuperare dall’ottava posizione dopo una partenza non perfetta. Si è destreggiata nel gruppo e una volta liberatasi delle avversarie ha potuto imporre il suo ritmo, cercando la rimonta nei confronti di Duncan, ormai lontana e Papenmeier, seconda. Anche nella seconda manche uno start non perfetto l’ha allontanata dalle prime posizioni, lasciandolo decima al primo giro. Ha poi rimontato fino al quinto posto nella manche vinta da Van De Ven, che ha raccolto il testimone della Duncan, caduta e ritirata. Il circus del femminile si ferma a Mantova e mercoledì andrà in scena il secondo round e penultimo stagionale.