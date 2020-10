Internazionali Emilia Romagna, Tiafoe re di Montechiarugolo

Frances Tiafoe è il nuovo re di Montechiarugolo. Il 22enne statunitense si è infatti aggiudicato la seconda edizione degli Internazionali di Tennis Emilia-Romagna, disputati sui campi del Tc President. Decisivo il successo in finale contro Salvatore Caruso, piegato in tre set: 6-3, 3-6, 6-4 in due ore esatte di gioco. Il match, spostato di un giorno per la pioggia abbattutasi domenica su Parma, ha visto partire l’americano con il freno a mano tirato.

Nelle battute iniziali, infatti, Tiafoe conserva a fatica il servizio e se c’è un rimpianto per Caruso è proprio quello di non capitalizzare le occasioni a disposizione. Il tennista siciliano non sfrutta infatti nessuna delle quattro palle break che Tiafoe gli concede, nell’arco dei suoi primi due turni alla battuta.

Di contro, invece, lo statunitense si fa trovare pronto all’ottavo gioco, quando approfitta di qualche errore di troppo di Caruso e prende il largo (5-3), per poi chiudere i conti subito dopo (6-3). Parte fortissimo anche nel secondo set, la testa di serie numero uno del seeding piazzando immediatamente il break e portandosi sul 2-0. Stavolta, però, la reazione di Caruso è veemente: il 27enne di Avola tiene il servizio lasciando Tiafoe all’asciutto ed infila un parziale di tre giochi a zero, capaci di ribaltare completamente le sorti di un incontro che sembrava ormai segnato.

Il punto che gli vale il 3-3 resta, in questo frangente, l’unico sussulto di Tiafoe, che non riesce a trovare la giusta continuità. Caruso allora scava il solco nel corso dell’ottavo gioco, operando il break del 5-3 e pareggiando i conti, a livello di set, dopo aver tenuto – pur con qualche brivido – il servizio. L’italiano, alla sua quarta finale in un torneo Challenger, ci crede e mette addirittura le ali nel terzo set (arriva fino al 3-1), pagando però alla distanza l’improvvisa accelerazione di Tiafoe, bravo a non perdere la calma nelle difficoltà ed a rientrare prepotentemente nel match, che si fa via via sempre più avvincente.

Caruso lotta e prova a rispondere. Ma, alla fine, è costretto ad arrendersi dinanzi alla superiorità tecnica dimostrata dall’americano, che con il 6-4 finale si aggiudica questo Atp Challenger 125 targato Mef Tennis Events e compie pure un bel balzo nel ranking mondiale, raggiungendo adesso la 64esima posizione.

MI SONO INNAMORATO DI PARMA «Mi sono innamorato di Parma. In questo circolo mi sono sentito a casa, fin dal primo giorno: organizzazione e strutture eccellenti, lavoro straordinario. Senza dimenticare, poi, la qualità del cibo». È una vera e propria dichiarazione d’amore verso il nostro territorio quella di Frances Tiafoe, vincitore degli Internazionali dell’Emilia-Romagna al Tc President di Montechiarugolo. Per lo statunitense di Hyattsville, che nel 2019 è stato numero 29 al mondo, si tratta del quinto Challenger vinto in carriera. «È stata una settimana intensa e sono felice di essere riuscito a conquistare il titolo – ha detto Tiafoe, subito dopo la premiazione -: spero che questo possa essere un nuovo punto di partenza, per riconquistare una buona posizione di classifica. Voglio continuare su questa strada, cercando di rendere il mio gioco più costante: a Parma mi sono espresso su ottimi livelli, ma per arrivare in alto serve continuità».Il grande tennis tornerà a Parma già a fine mese, con l’Atp Challenger indoor su play-it (organizzato sempre da Mef Tennis Events), che si disputerà a partire dal 31 ottobre al Palaraschi, al Tc President ed al Tc Parma. V.R.