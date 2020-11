Internazionali 'Città di Parma': Viola, Arnaboldi e Vanni pronti al debutto

Debuttano oggi tre degli undici tennisti italiani in gara negli "Internazionali di Tennis Città di Parma", challenger ATP (montepremi 44.820 euro) che si sta disputando sul play-it indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma. Il primo a scendere in campo è Matteo Viola (n.233 ATP) che fa il suo esordio contro il kazako Dmitry Popko (n.173 ATP): quindi Andrea Arnaboldi (n.292 ATP) trova dall’altra parte della rete il tunisino Malek Jaziri (n.242 ATP), in tabellone come "alternate". Esordio anche per Luca Vanni, (n.510 ATP) che affronta il francese Tristan Lamasine (n.266 ATP) in una sfida tra qualificati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA tennis citta di parma