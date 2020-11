PARMA (ITALPRESS) - Andrea Arnaboldi è il primo semifinalista degli "Internazionali di Tennis Città di Parma", challenger Atp (montepremi 44.820 euro) in svolgimento sul play-it indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma. Nei quarti il 32enne mancino di Cantù (n.292 Atp), ripescato come lucky loser, ha sconfitto in rimonta per 3-6 6-3 6-4, in un’ora e 52 mnuti di partita, il portoghese Frederico Ferreira Silva (n.203). (ITALPRESS).

