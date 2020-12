Francesco: "Contento di poter fare stare meglio qualcuno"

Buonasera signor Canali, approfitto di questo servizio per farle arrivare tutta la mia stima. Non ho avuto il piacere di conoscerla di persona, ma seguendo le sue imprese del passato e la sua instancabile voglia di fare del bene, è come se la conoscessi. Lei è un esempio di positività e ottimismo che aiuta tutti noi a guardare la vita con occhi diversi. Complimenti e grazie! (Gianni Ghidini)



Francesco risponde

Signor Gianni, grazie delle belle parole. Sono contento che anche nella mia disabilità possa dare un aiuto a fare stare meglio qualcuno.