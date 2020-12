"Canna? Perchè alle elementari andavo 'a canna'"

Ieri la frenesia del nostro tempo si è fermata leggendo un articolo che mi è rimbalzato addosso, dove ho trovato la foto di un eroe moderno. Il nome mi parlava e cercando meglio non ho avuto dubbi. Il Canna. Con cui ho giocato a basket facendo suicidi su e giù per il campo e con cui, lo ricordo ancora, sono andato per la prima volta nella mia vita al Jumbo. Guidato da te per una esperienza prima come lo è stato ieri, scoprendo una verità che non conoscevo, io che a Parma sono rimasto poco. Il Canna. La tua foto e il tuo sorriso sono le due immagini più potenti che quest'anno mi abbia lasciato. Sono con te e vorrei dirtelo di persona che sei un grande uomo, so che succederà'. Un abbraccio per te che non ti arrendi e per noi perché possiamo imparare da te. Ciao Canna. Stefano Calestani



Francesco risponde

Ciao Stefano, non ricordavo del Jumbo; spero di non aver fatto arrabbiare i tuoi genitori. La tua lettera mi da` l'opportunità di spiegare a chi legge da cosa deriva il mio soprannome "Canna" visto che molti potrebbero travisare. Me lo diede un amico alle scuole elementari. Ero velocissimo nella corsa, andavo a "Canna", da lì è rimasto.