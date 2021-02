Cesare Astorri giocherà... a casa per il Parma baseball

Il Parma baseball annuncia di aver raggiunto un accordo con il ricevitore Cesare Astorri che vestirà la divisa ducale a partire dalla prossima stagione agonistica. Nato a Parma il 26 giugno del 1998, Astorri - che batte e tira di destro - è cresciuto nelle squadre giovanili di Colorno e Junior Parma. . Cesare Astorri ha esordito in serie A2 nel 2014 con l'Oltretorrente, società per la quale ha giocato tre anni conquistando i titoli nazionali Cadetti (2014) e Under 21 (2016). Nel 2017 è passato al Collecchio con il quale ha disputato un'eccellente stagione in serie A2, conclusa con 42 valide in 101 turni di battuta (media .416), 9 doppi, 5 tripli e 2 fuoricampo.

Al termine del campionato 2017 ha firmato per l'organizzazione degli Oakland A's che lo hanno utilizzato nelle due stagioni successive a livello di Rookie League. Nelle due stagioni americane Astorri ha giocato complessivamente 45 partite ottenendo 27 valide in 132 turni (media battuta di .205). Lo scorso anno ha fatto ritorno in Italia, complice il blocco dell'attività nel baseball statunitense, ed ha contribuito alla conquista dello scudetto del Bologna chiudendo la Regular Season con quattro “colti rubando” ed una media battuta di .259 (15/68) impreziosita da due doppi e cinque homerun.