Rugby, sospesi definitivamente tutti i campionati domestici tranne il Top10

Sospesi definitivamente tutti i campionati domestici ad eccezione del Top10 che prosegue, ma col blocco della retrocessione. È la attesa decisione presa dalla Fir dopo quattro rinvii della data di partenza, l'ultimo all'11 aprile, stante l'attuale andamento della pandemia di Covid-19. La Fir stabilisce, altresì, che nei mesi a venire, in base anche alle direttive dei Dpcm, le società potranno disputare partite facoltativamente, attenendosi al protocollo in essere per il Top10 ovvero con tamponi settimanali sul cui costo la Federazione ha garantito il proprio contributo.

