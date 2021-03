Accordo tra Tommaso Battioni e Parma Clima

Tommaso Battioni giocherà nella stagione 2021 con il Parma Clima: l'interno parmigiano rientrerà dal prestito al Collecchio e vestirà la divisa pinstripes nella squadra diretta da Gianguido Poma.

Cresciuto nelle giovanili dello Junior Parma, Tommaso (Parma, 04.05.2000) ha seguito la famiglia trasferitasi nel 2012 negli Stati Uniti per motivi di lavoro.

Negli States ha giocato per due anni a livello di Middle School a Torrance, California, e nei successivi tre anni per la Torrance High School disimpegnandosi come interbase, prima base e, all'occorrenza, lanciatore.

Nel 2017 è tornato in Italia ed ha debuttato in serie B con lo Junior Parma collezionando 12 battute valide in 31 turni per una media di .387.

L'anno successivo è salito in serie A2 vestendo la casacca del Collecchio e chiudendo il campionato con 29 valide in 102 turni, sei doppi, tre tripli ed una media battuta di 284.

Nel 2019 si è imposto all'attenzione generale confermando le proprie ottime doti. Con il Collecchio ha sfiorato la promozione in serie A1 infilando 38 valide in 123 turni (media .309 con sei doppi e quattro tripli) e sfiorando il successo in finale con il Macerata dopo aver superato nei primi turni di playoff Torino e Black Panthers.

Lo scorso anno il Parma baseball ne ha acquisito il cartellino dallo Junior ma lo ha lasciato in prestito al Collecchio, ripescato nel massimo campionato. Battioni ha chiuso l'ultima stagione, la prima personale in serie A1, con una media di .169, frutto di 14 valide in 83 turni.

Tommy Battioni vanta importanti esperienze con la nazionali giovanili azzurre. Nel 2015 ha preso parte ai campionati mondiali Under 15 giocati in Messico, nel 2017 ha giocato i campionati mondiali Juniores a Thunder Bay, Ontario (Canada), e nel 2018 ha preso parte alla Settimana Internazionale di Praga in preparazione ai successivi campionati europei Under 18 di Grosseto.

<Il mio obiettivo è quello di dimostrare ciò che sono in grado di fare e di trovare il mio spazio nel gruppo del Parma Clima – spiega Battioni -. Sono consapevole di dover lavorare duramente per raggiungere il mio scopo e sono pronto a mettermi a piena disposizione dello staff tecnico e della squadra>.