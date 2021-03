Smiriglia: "Una vittoria che ci dà morale"

La rincorsa ai piani alti della WiMORE Energy Parma è stata frenata dal rinvio causa emergenza Covid-19 della partita casalinga di sabato pomeriggio al PalaRaschi contro la capolista Stadium Mirandola, avanti di due lunghezze in classifica ma con due gare in più da recuperare nel girone E1 del campionato nazionale di Serie B maschile. Il riposo forzato impedirà alla squadra di coach Cavallini di provare a dare un seguito immediato al brillante successo per 3-1 nella tana di Canottieri Ongina che ha permesso di consolidare la piazza d’onore e riscattare la prestazione dell’andata così come il precedente ko di San Martino. Il centrale Antonio Smiriglia, autore di nove punti di cui quattro muri, si gode il ritrovato sorriso e le indicazioni confortanti emerse in terra piacentina. “E’ una vittoria che sicuramente fa bene e ci dà tanto morale, soprattutto, dopo l’ultima sconfitta, la cosa positiva è la reazione al terzo set, dove, nonostante avessimo perso e non ci fosse riuscito nulla, abbiamo mantenuto la compattezza e non ci siamo disuniti”.

E’ un peccato non affrontare subito Mirandola sulla scia del successo di sabato?

“Da un certo punto di vista sì perché c’è tanta voglia di confrontarsi con la prima della classe però ora possiamo prenderci del tempo per allenarci ancora di più e arrivare più pronti”. Quanti margini di miglioramento ha la squadra anche in ottica classifica? “Dobbiamo pensare ad ogni partita singolarmente senza pressioni e senza alcun assillo di classifica”. Come giudichi il contributo di voi centrali in queste ultime uscite? “Penso sia positivo, abbiamo lavorato bene a muro che è il fondamentale che compete di più a noi ma tutta la squadra ci ha dato una grossa mano”.

RECUPERO SESTA GIORNATA GIRONE E1:

Canottieri Ongina-Modena Volley 3-0 (25-23, 25-17, 29-27)

CLASSIFICA GIRONE E1: Stadium Mirandola** 15; WiMORE Energy Parma 13; Canottieri Ongina 12; Moma Anderlini**, Modena Volley 6; Ama San Martino 5. **due partite in meno