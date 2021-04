Vicente Campos giocherà nel Parma Clima

Il Parma baseball comunica di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione agonistica con il lanciatore venezuelano Josè Vicente Campos Carnota.

Campos, 191 centimetri per 104 chilogrammi, è nato a La Guaira il 27.07.1992, lancia e tira destro.

Firmato dai Seattle Mariners nel 2009, Campos venne subito inserito tra i “5 top prospects” della franchigia dello stato di Washington per la quale giocò fino a gennaio 2012 quando venne girato ai New York Yankees. Nel mese di novembre 2013 entrò nel “40 man roster” degli Yankees ma nell'aprile 2014 fu sottoposto alla Tommy John Surgery dopo aver subito un infortunio al braccio di lancio.

Dopo il recupero dall'intervento venne ceduto, nel 2016, agli Arizona Diamondbacks che nel mese di agosto dello stesso anno lo promossero alla prima squadra. Il 27 agosto 2016 Campos debuttò in Major League nella gara persa contro i Cincinnati Reds: in quell'occasione lanciò per 5.2 riprese chiudendo il proprio lavoro con una media pgl di 3.18.

Fu l'unica apparizione in Major League: Campos venne successivamente assegnato alla squadra di Triplo A e poi ceduto ai Los Angeles Angels dai quali venne rilasciato il 15 maggio 2018 assumendo lo status di free agent.

La sua carriera nelle leghe professionistiche (tra singolo A e Mlb) si è conclusa dopo undici stagioni con 276 partite, 52 vittorie, 39 sconfitte, 702.2 inning lanciati, 250 basi per ball concesse e 590 strikeout messi a segno.

Da quel momento ha giocato nelle leghe indipendenti. Nel 2018 con i New Britain Bees e i Sugar Land Skeeters (Atlantic League), nel 2019 con i Lincoln Saltdogs (Atlantic League) e con i Pericos de Puebla (Mexican League).

Nel corso dell'inverno ha sempre lanciato nel campionato venezuelano per i Cardenales De Lara, stessa squadra del bolognese Raul Rivero.

Nel campionato 2018-19 Campos ha fatto registrare un record di 4 vittorie, nessuna sconfitta ed una media pgl di 2.05 nelle 26 riprese lanciate.

Ha concluso la stagione 2019-20 con 2 vittorie, nessuna sconfitta ed una media pgl di 0.33 in 27 inning.

Nel corso dell'ultimo inverno ha lanciato per 18 inning mettendo a segno 12 strikeout e concedendo 9 basi per ball con un record di 3 vittorie e una sconfitta ed una media pgl pari a 2.00.