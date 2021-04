Per la Folorunso due ori a Pavia nei 150 e 250 metri

Ottima prova per Ayomide Folorunso a Pavia, alla seconda edizione del Queen Atletica Games fa suoi due primi posti, e scrive il suo nome nell’albo delle migliori prestazioni italiane. Per la ragazza del Cus Parma Lanzi Trasporti e in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro Padova doppio impegno sulle distanze spurie - ovvero non olimpiche - dei 150 e 250 metri.

Due primi posti per la rossonera allenata da Maurizio Pratizzoli che dopo aver chiuso i 150 metri in 17.79, si concede il bis fermando il crono a 30.34 sui 250 metri.

Proprio su questa distanza la Folorunso - regina dei 400 ostacoli - mette a segno non solo il suo nuovo personal best, ma anche la miglior prestazione italiana.

«Dopo la prima gara sui 150 metri in cui non sono riuscita ad esprimermi al meglio - spiega sui social la Folorunso - un’ora dopo ho fatto tesoro degli errori e ho corso i 250 metri. Sono felice di aver concluso bene questo ciclo importante del lavoro e la testa è già pronta per il proseguo degli allenamenti».





© RIPRODUZIONE RISERVATA atletica

ayomide folorunso