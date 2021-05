I Panthers strapazzano i Dolphins e consolidano il primato

Nessun problema per i Panthers nella loro quarta partita del campionato di prima divisione di football americano. Le pantere hanno infatti sbranato i Dolphins Ancona battendoli nettamente per 33-14. La partita non ha mai avuto storia visto che Parma ha preso subito il comando segnando due volte consecutivamente ed ha poi tenuto a bada i marchigiani lasciandoli sempre a distanza di sicurezza. Ottima la prova dei ragazzi di coach Mattioli e adesso la classifica recita Panthers con 4 vittorie e zero sconfitte seguita dai Seamen con 4 vittorie e una sconfitta (proprio contro i Panthers) al terzo posto proprio i Dolphins a pari merito con i Ducks Lazio con 2 vittorie e 2 sconfitte.

