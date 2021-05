Giulia Ghiretti fa l'impresa agli Europei: bronzo nei 50 farfalla

Funchal (Portogallo) Ancora una medaglia per Giulia Ghiretti agli Europei di nuoto paralimpico. Questa volta è di bronzo, nei 50 farfalla, dopo l’argento di domenica ottenuto nei 100 rana. Un terzo posto che rimarrà in bacheca per sempre, a ricordare un’impresa. E a chi chiederà incuriosito di questo risultato, sgranando gli occhi tra i tanti trofei a casa di Giulia, dovrà farsi spiegare due cose. La prima, che queste medaglie le ha vinte nel 2021 e non l’anno scorso, come la scritta «Madeira 2020», che riportano, farebbe pensare: davvero discutibile la scelta di non produrre le medaglie aggiornate dopo il rinvio, a causa della pandemia, della manifestazione.

Non risulta, infatti, che sia successa la stessa cosa negli eventi di sponda olimpica. La seconda cosa da spiegare è che questa è la medaglia che sancisce la definitiva consacrazione della campionessa.

