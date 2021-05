Cedacri GiocoParma qualificata per la final six

Ieri al palazzetto dello sport Bruno Raschi di Parma è andato in scena il girone B della prima fase del campionato Italiano Sitting Volley maschile 2021, che ha visto in campo Cedacri Sitting Volley GiocoParma, Modena Sitting Volley e ASD Volley Marconi.

La squadra di Parma ha conquistato il pass per la final six vincendo entrambe le partite con un secco 3 set a 0.

Parla l’allenatore, Vincenzo Gagliardi: “Due vittorie meritate, frutto dei tanti sacrifici e delle numerose ore di allenamento. Modena e Campegine sono formazioni che ci hanno sempre messo in difficoltà gli anni scorsi, ma quest’anno eravamo preparati. Non è finita, dobbiamo continuare ad allenarci per ottenere il massimo risultato possibile in questo Campionato Italiano!”

La partita si è svolta a porte chiuse, con tampone rapido in loco a tutti i partecipanti, secondo i protocolli della Federazione Italiana Pallavolo. Il vicesindaco Marco Bosi ha sottolineato la difficoltà di organizzare eventi sportivi in questo periodo “speriamo di condividere queste partite con il pubblico perché lo sport trasmette valori positivi e sarebbe un peccato rinchiuderli tra queste mura.”

Presente anche Cesare Gandolfi e Giacomo Rabaglia rispettivamente Presidente del comitato territoriale Fipav di Parma e responsabile del Sitting volley. “La Polisportiva Gioco fa un lavoro straordinario per far conoscere lo sport in ogni sua forma – commenta il presidente Gandolfi - divertimento, socializzazione ma anche agonismo. Il Sitting volley, a Parma è uno sport in crescita e ringrazio tutte le persone che impegnandosi nella promozione di questa disciplina sportiva portano grandi soddisfazioni al nostro territorio.”

Prossimo appuntamento le finali!