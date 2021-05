Torneo maschile ATP 250 di Parma, Lorenzo Musetti eliminato in due set negli ottavi di finale dal giapponese Nishioka, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-2. Lorenzo Sonego tra poco incontra Sebastian Korda. Per l'azzurro il ritorno alle gare dopo lo splendido torneo giocato a Roma. Si è qualificato per i quarti invece Marco Cecchinato.