Al Lanfranchi Panthers-Seamen Milano. Con 1000 spettatori: ecco come fare

I Panthers tornano ad avere un po’ di pubblico per la partita della fase a orologio che si disputerà sabato alle ore 18 allo stadio Lanfranchi, avversari i campioni d’Italia dei Seamen Milano.

Massimo 1000 spettatori (come da decreto legge del 18 maggio), con distanziamento di almeno un metro se non si è abitualmente conviventi e mascherina. I biglietti sono disponibili soltanto in prevendita con queste modalità: oggi e venerdì dalle 19.30 alle 21 presso il campo di allenamento/gioco Berselli di Moletolo (entrata da Via Europa, di fronte al Circolo Inzani), sabato dalle 10.30 alle 12.30 presso lo stadio Lanfranchi (che aprirà i battenti alle 17). I biglietti si possono anche prenotare alla mail stampa@panthers.it specificando numero di biglietti richiesti, nominativi e numero di telefono.