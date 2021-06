I Panthers chiudono la regular season da primi e imbattuti. Nell'ultima fatica battuti i Rhinos Milano 31-19 al Vigorelli (primo tempo 24-6). Due td di Malpeli Avalli, uno per Pooda e Ampomah, suo primo stagionale, un fg di Felli; Monardi qb tutta la partita, a riposo i tre import. Nel secondo tempo spazio alle seconde linee e ai giovanissimi. Ora la semifinale in casa coi Guelfi Firenze, in data (3 o 4 luglio), orario e stadio da stabilire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Panthers

football americano