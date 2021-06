Ultimo turno di Qualification Round per il Parma Clima

Oggi pomeriggio alle 15.30 saranno impegnati i lanciatori di formazione italiana e i comunitari Under 23 mentre nella gara di domenica mattina (playball all'insolito orario delle 11) potranno essere utilizzati anche i lanciatori stranieri.

Guido Poma dovrà fare i conti con un paio di importanti defezioni. Michele Pomponi ha ricevuto dallo staff medico societario il consiglio di osservare un periodo di riposo mentre Alberto Mineo è alle prese con il riassorbimento di un ematoma che ne sconsiglia l'utilizzo. Toccherà così a Giulio Monello il compito di accovacciarsi due volte nel catcher box mentre gli “starting pitcher”, in attesa del tesseramento del secondo lanciatore straniero, dovrebbero nuovamente essere Edoardo Acerbi (1-0, 3.00) e Mattia Aldegheri (4-0, 1.44).

Le differenze di rendimento tra le due formazioni sono evidenziate dalle statistiche di squadra: il Parma Clima vanta una media battuta complessiva di .355 ed una media punti guadagnati sui lanciatori di 1.13 mentre il Settimo Torinese batte con una media di .234 e dispone di un pitching staff che concede mediamente 6.61 punti a partita.

Tuttavia i piemontesi di Wong potrebbero creare qualche difficoltà agli imbattuti ducali. Nella prima gara dovrebbero alternarsi sul monte piemontese Mattia Varalda (2-1, 3.57) e Federico Calvo (1-1, 2.01) mentre domenica mattina farà il proprio esordio il lanciatore cubano Yoel Suarez Hernandez, chiamato per guidare il Settimo alla salvezza nel prossimo girone contro la retrocessione in serie B.

Suarez si è laureato campione cubano nel 2020 con la formazione di Matanzas con un record di 14 vittorie a fronte di una sola sconfitta ed è stato inserito nella formazione All Star del campionato cubano. Per il Parma Clima potrebbe rappresentare un buon banco di prova in attesa dell'esordio del prossimo weekend nella Poule d'accesso alle Italian Baseball Series.

Il nome del primo avversario uscirà domenica dal confronto tra Brescia e Cagliari. Una vittoria promuoverebbe i sardi alla seconda fase mentre un doppio successo bresciano farebbe scattare un complesso gioco di conteggi del Team Quality Balance al quale prenderebbe parte anche il Senago. Già stabiliti i nomi delle altre avversarie che saranno Bologna e Collecchio mentre nell'altro raggruppamento lotteranno per l'unico posto a disposizione San Marino, Macerata, Godo e Nettuno.