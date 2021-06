 Duathlon Francigeno e Triathlon Campus: in 300 al Campus, tris di vittorie per il Cus Parma

"E' stata un'emozione grandissima, anche perchè ho dovuto affrontare un atleta olimpionico e non mi aspettavo di vincere". Ecco il commento a caldo di Riccardo Brighi, Cussino classe 2000, che ha tagliato il traguardo del 15° Triathlon Campus inchiodando il cronometro a 0:52:10. Grandi soddisfazioni per il Centro Universitario Sportivo di Parma che questa mattina ha fatto tris conquistando tre podi su quattro durante l'attesissima competizione di Triathlon di inizio estate. Circa 300 partecipanti hanno "invaso" il Campus per il 15° Triathlon Campus & 23° Duathlon Francigeno, patrocinato da Comune e Università. Tutto rispettando i rigidi protocolli covid previsti dalla Federazione italiana triathlon (Fitri) e attuati dalla sezione Cus Parma Triathlon Parmigiano Reggiano. Dopo Brighi, con un tempo di 0:10:14 è arrivato Davide Uccellari (Fiamme Azzurre) che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio, poi Luca Bruni (K3 Cremona) con un tempo di 0:53:13. Tra le donne la regina del Triathlon Campus è stata la modenese Chiara Cocchi (td Rimini) con un tempo di 1:01:40, seguita da Sara Dragoni (k3 Cremona) con un tempo di 1:01:40 e Federica Schianchi del Cus Parma ( 1:05:45).

A conquistare la vetta del 23° Duathlon Francigeno sono stati invece i due cussini: Elena Sabini (1.03.25) e Marco Rinaldi ( 0:52:59). <Ancora una volta Cus Parma e la sua Sezione Triathlon Parmigiano Reggiano sono in prima linea per organizzare un evento di alto livello, gratificati anche dal sostegno di realtà del territorio – chiude il cerchio Passerini -. A cominciare dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e da Conad. A cui quest'anno si è aggiunto anche Amoretti -Corte Parma. Come sempre al nostro fianco anche Comune e Università che patrocinano la manifestazione>.